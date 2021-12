Abgesagt: Familienkonzert "Schneespiele" im SWR Studio Kaiserslautern

Termin: 18.12.2021, 16:00, SWR Studio Kaiserslautern

Das Familienkonzert kann leider nicht mit Publikum stattfinden und ist abgesagt! Eine Radioproduktion des Konzerts wird am Sonntag, 19. Dezember, um 11.04 Uhr auf SR 2 KulturRadio gesendet.

Deutsche Radio Philharmonie

Ivo Hentschel, Dirigent

Jakob Hippchen, Knabensopran

Ingrid Hausl, Konzept und Moderation

Schneespiele-Famlienkonzert/Illustration Wenwen Fei

So leise es klingt, wenn die Schneeflocken vom Himmel fallen, so zart und verspielt klingt es, wenn die Deutsche Radio Philharmonie den Winterzauber in Musik einfängt. Gemeinsam mit dem Publikum entdeckt das Orchester Schneespiele in Werken von Joaquin Rodrigo, Claude Debussy und Alexander Glasunow, bevor es sich mit dem Kinderbuchklassiker „Der Schneemann“ und der Musik von Howard Blake auf eine abenteuerliche Reise begibt.

Schneeflocken schweben vom Himmel. Sie wirbeln und tanzen, und bald ist die Welt in ein schönes Weiß getaucht. Nicht nur an den Bäumen und auf den Seen glitzert und glänzt es. Auch die Augen der Kinder strahlen hell, denn Schneezeit ist Spielezeit: Schlittenfahren, Schlittschuhlaufen, Schneeballschlacht, Eiszapfen lutschen und vieles mehr. Und von Tag zu Tag gesellen sich zu Schneeengeln und Iglus zahlreiche neue Freunde - die Schneemänner!

Empfohlen ab 6 Jahren!