In der Westpfalz hat es nach Angaben der Polizei wegen Schnee und Eis mehrere Verkehrsunfälle gegeben. Auf der B10 bei Wilgartswiesen ist ein Lastwagen in den Gegenverkehr gerutscht.

Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen in der Nacht auf der schneeglatten Straße bei Wilgartswiesen ins Schleudern geraten. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Am Dienstagmorgen dauerten die Bergungsarbeiten noch an.

Wegen Eis und Schnee steht ein Lastwagen quer auf der B10 bei Wilgartswiesen. Pressestelle Polizei

Lkw hängen auf A6 an Steigung fest

Auch auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn gibt es am frühen Dienstagmorgen erhebliche Probleme. Wie die Autobahnpolizei Kaiserslautern mitteilt, hängen mehrere Lkw-Fahrer dort an einer Steigung fest. Die Fahrer könnten hier nicht weiterfahren, weil die Straße mit Schnee bedeckt ist. Die Straßenmeisterei habe damit begonnen, die A6 freizuräumen.

Viele Blechschäden, ein Leichtverletzter

Auf der Bundesstraße zwischen Hochspeyer und Frankenstein ist in der Nacht ein Autofahrer gegen die Leitplanke gerutscht, weil er laut Polizei zu schnell unterwegs war. Dabei überschlug sich sein Wagen. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Ansonsten hat es laut Polizei bislang in der Westpfalz lediglich Blechschäden gegeben - bis in die frühen Morgenstunden mussten die Beamten 17 Verkehrsunfälle aufnehmen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 80.000 Euro.

Auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz haben Schnee und Glätte für viele Unfälle gesorgt.