Schneechaos hat Tieren im Pfälzerwald nicht zugesetzt

Der plötzliche Wintereinbruch, der im Westen der Pfalz am Wochenende für viel Chaos gesorgt hat, hat den Tieren im Pfälzerwald nicht geschadet. Lang anhaltender Frost hätte mehr Schaden verursacht.

Weil der Schnee aber schon am nächsten Tag wieder geschmolzen ist, konnten sich die Waldbewohner wohl gut anpassen. Das sagt Ulf Hohmann von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt.

Winterschlaf im Pfälzerwald ist vorbei

Die Igel, Eichhörnchen oder auch der Siebenschläfer erwachen langsam aus ihrem Winterschlaf. Weil sie während der langen Winterpause viel von ihren Energiereserven und Fettpolstern verloren haben, sind sie jetzt wieder auf der Suche nach Futter, sagt Hohmann. Der kurzzeitige Wintereinbruch habe den Waldtieren vielleicht sogar geholfen erklärt er.

"Weil der Boden durch den Regen und den geschmolzenen Schnee stark aufgeweicht ist, finden viele Tiere sogar mehr Futter."

Viele Tiere ziehen sich während so kalter Tage einfach wieder in ihren Bau oder Unterschlupf zurück und warten ab, bis das Wetter wieder besser wird, sagt der Waldexperte. Füttern sollte man Wildtiere wie Igel aktuell übrigens nicht. Das Futterangebot könne Fressfeinde der Igel anlocken, wie Fuchs oder Ratte beispielsweise. Besser wäre es, für einen naturnahen Garten zu sorgen, der nicht zu aufgeräumt ist. Darin könnten Igel Unterschlupf und genügend Futter wie Insekten oder Würmer finden. Durch den aufgeweichten Boden sei der Speiseplan der Tiere aktuell ohnehin sehr umfangreich, weil mehr Insekten aus den Böden an die Oberfläche kämen. Gefährlich wäre es erst geworden, wenn der erneute Wintereinbruch länger angehalten hätte. In gefrorenen Böden fänden viele Tiere kaum Nahrung.

Im Pfälzerwald werden die Füche in den nächsten Tag ihre Jungen werfen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Lino Mirgeler

Nachwuchs im Pfälzerwald - Vorsicht auf den Straßen

Bei den Säugetieren wie Fuchs, Wildschwein, Reh, Dachs oder Waschbär ist die Paarungszeit abgeschlossen, hier steht in diesen Wochen schon Nachwuchs an. Die Fähe, als der weibliche Fuchs, bleib beispielsweise für die ersten Wochen mit ihrem frisch geborenen Nachwuchs im Bau. Der männliche Fuchs sei für die Futtersuche zuständig. Waldexperte Ulf Hohmann appelliert an Autofahrer, besonders jetzt auf Wildwechsel zu achten und langsam zu fahren. In ihrem Bestreben ihre Familie zu versorgen, seien Füchse oft unaufmerksam für die Gefahren einer Straße.

Weil sie auf Nahrungssuche sind, werden Waschbären aus dem Pfäzerwald vermutlich bald auch wieder in Städten nach Essbarem suchen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Waschbären suchen Futter

Auch die Waschbären sind aktuell mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Im Gegensatz zum Fuchs ist das Weibchen hier alleine für die Futterbeschaffung zuständig. Nach den ersten Tagen nach der Geburt im Bau, machen sich die Waschbären auf die Suche nach Essbarem. In der Stadt könnte das dazu führen, dass wieder mehr Waschbären unterwegs sind, die auch die ein oder andere ungesicherte Mülltonne plündern könnten.

Vögel in der Pfalz legen Eier

Auch die Vögel dürften den kurzzeitigen Wintereinbruch gut überstanden haben. Wenn es jetzt wärmer wird, beginnen die ersten Vogelarten Eier zu legen. Lediglich der Rabe ist früher dran und jetzt schon mit der Aufzucht seiner geschlüpften Küken beschäftigt. Waldexperte Ulf Hohmann von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Trippstadt sagt, dass Insektizide, die jetzt in den Gärten ausgebracht werden, tödlich seien für Jungvögel. Hobbygärtner sollten daher auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bestenfalls komplett verzichten.

Amphibien und Reptilien sind die Meister der Anpassung

Wetteränderungen können, je nach Ausprägung, Tieren zu schaffen machen. Am Wenigsten davon betroffen sind laut Waldexperte Amphibien und Reptilien wie Frösche oder Eidechsen. Diese Tiere fallen in eine Winterstarre. Das heißt, sie müssen selbst keine Energie aufwenden um wieder eine normale Körpertemperatur zu erlangen. Wenn das Wetter schön warm ist, legen sie sich auf einen Stein um sich von der Sonne aufwärmen zu lassen. Wenn es kalt wird oder plötzlich noch einmal Schnee kommt, gehen sie einfach zurück in ihren Unterschlupf und warten die nächsten Sonnenstrahlen ab.