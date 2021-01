per Mail teilen

Der Freitag hat der Westpfalz viel Schnee gebracht. Viele in Kaiserslautern freuen sich wie kleine Kinder!

Pünktlich zum Wochenende hat sich eine malerische Schneedecke über die Westpfalz gelegt. Auch Kaiserslautern ist jetzt ein kleines Winter-Wunderland.

SWR-Umfrage: "Da erinnert man sich zurück an früher"

Der Schneefall hat bei den meisten Menschen in Kaiserslautern pure Freude ausgelöst - auch, wenn sie jetzt zum Schneeschieber greifen müssen.

Hermersbergerhof bleibt für Rodler gesperrt

Bei aller Eurphorie: Das aktuelle Winterwetter bringt nach Angaben der Forstverwaltungen auch die Gefahr von Schneebruch.

Außerdem appelliert beispielsweise Innenminister Roger Lewentz (SPD) an die Menschen, sich weiter an die Coronaregeln zu halten und Wintersportgebiete zu meiden. Der Hermersbergerhof in der Südwestpfalz ist beispielsweise schon seit Tagen für Besucher gesperrt, das Rodeln ist bis Ende März verboten.