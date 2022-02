Viele "Schnapszahl"- Hochzeiten im Westen der Pfalz

"Schnapszahl"-Daten, wie der 02.02.22 zum Beispiel, sind beliebte Hochzeitsdaten bei Paaren in der Westpfalz. In diesem Jahr gibt es gleich zwei von diesen besonderen Daten.

Die Standesämter in der Westpfalz haben an den beiden "Schnapszahl-Daten" in diesem Jahr viel zu tun. Sowohl die Hochzeitstermine für den 02.02.22, als auch für den 22.02.22 sind nach Angaben der Stadtverwaltungen ausgebucht. In Zweibrücken sind für beide Termine 16 Eheschließungen angemeldet. Sonst seien es im Februar im Schnitt fünf Anmeldungen. Auch die Stadt Kaiserslautern meldet: Beide besonderen Termine ausgebucht. Acht Trauungen sind hier angemeldet.

"Schnapszahlen" beliebter als normale Termine



Die Standesämter in Kirchheimbolanden und Kusel melden ebenfalls eine höhere Nachfrage nach Hochzeitsterminen als sonst im Winter. Hier sei der 22.2.22 als Termin jedoch beliebter als der 02.02.22.

Weniger Andrang in Pirmasens

Einzige Ausnahme in der Westpfalz ist Pirmasens. Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es hier für beide Termine jeweils nur zwei Anfragen.