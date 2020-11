per Mail teilen

In Schmittweiler im Kreis Kusel hat die Feuerwehr am Montagabend zwei Katzen aus einem brennenden Zimmer gerettet. Wie die Feuerwehr Oberes Glantal mitteilt, war der Brand gegen 17 Uhr ausgebrochen. Der Bewohner habe sich selbst in Sicherheit bringen können. Seine Katzen wurden kurz darauf von der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt. Warum es gebrannt hat, ist noch unklar.