Bei zwei Lämmern in der Westpfalz ist das Schmallenberg-Virus nachgewiesen worden. Der für Menschen ungefährliche Erreger ruft bei Lämmern und Kälbern schwere Missbildungen hervor, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz in Koblenz am Mittwoch mitteilte. Betroffen seien zwei totgeborene Tiere. Zuletzt war der Erreger laut LUA im Februar 2020 bei zwei neugeborenen Ziegen aus einem Bestand in der Pfalz festgestellt worden. Das Virus wird durch Stechmücken von Tier zu Tier übertragen und befällt Schafe, Ziegen und Rinder. Infizierte Tiere zeigen selbst keine oder nur vorübergehende Krankheitssymptome wie Fieber, Durchfall und Rückgang der Milchleistung. Trächtige Tiere bringen jedoch als Spätfolge einer Infektion Lämmer beziehungsweise Kälber mit starken Missbildungen zur Welt, was bei der Geburt zu Komplikationen führen kann. Nach Angaben des LUA gibt es einen Impfstoff.