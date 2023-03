Schließung droht: Cap-Markt Zweibrücken gibt Hoffnung noch nicht auf

Mit Frust, Bedauern und Unverständnis haben viele Menschen in Zweibrücken auf die angekündigte Schließung des integrativen Cap-Marktes in der Hallplatzgalerie reagiert. Jetzt werden dringend Lösungen gesucht, damit es mit dem Supermarkt weitergehen kann.

Ende September gehen, so wie es derzeit aussieht, im Cap-Markt in Zweibrücken endgültig die Lichter aus. Der Vermieter hat nach Angaben der Heinrich Kimmle Stiftung, die den integrativen Supermarkt betreibt, die Miete verdoppelt. Unter diesen Bedingungen sei ein Fortbestand des Ladens nicht rentabel. Der Cap-Markt war lange Zeit der einzige Supermarkt in der Zweibrücker Innenstadt - in der Hallplatzgalerie ist er seit 15 Jahren der größte Mieter. Marco Dobrani, der Vorstand der Heinrich Kimmle Stiftung, sagt, besonders für die langjährigen Mitarbeitern sei die Schließung nur schwer zu verkraften.

Von der angekündigten Schließung sind etwa 20 Mitarbeiter betroffen. Viele von ihnen arbeiten - auch aufgrund ihrer Beeinträchtigungen - in Teilzeit in dem integrativen Supermarkt. Wie es für sie weitergeht, ist derzeit noch unklar. Einige könnten in anderen Bereichen der Heinrich Kimmle Stiftung unterkommen oder auf dem freien Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die einfachste Lösung für sie wäre es, wenn es mit dem Cap-Markt in Zweibrücken weitergehen würde.

Vermieter widerspricht Vorwürfen, Miete verdoppelt zu haben

Bernd Manteuffel, der Geschäftsführer des Gesellschaft, die die Hallplatzgalerie in Zweibrücken übernommen hat, widerspricht den Vorwürfen, die Miete exorbitant anzuheben. In letzter Zeit habe der Cap-Markt wegen Corona eine verminderte Miete gezahlt. Normalerweise - und die Pandemie gilt inzwischen als beendet - müsste der Supermarkt ohnehin eine höhere Miete zahlen. Von einer Verdopplung könne also keine Rede sein, wenn man die eigentliche Miete zur Grunde lege. In Zahlen ausgedrückt: Während Corona sei eine Miete von 5,94 Euro pro Quadratmeter angefallen, normalerweise seien es 7,95 Euro und künftig solle die Miete auf 10,50 Euro pro Quadratmeter angehoben werden. Der Vermieter sagt, er würde es begrüßen, wenn der Cap-Markt Mieter bleibe - womöglich auch schräg gegenüber auf einer kleineren Fläche.

Oberbürgermeister schaltet sich ein und will vermitteln

Der Oberbürgermeister von Zweibrücken Marold Wosnitza (SPD) reagiert auf die Schließung mit großem Bedauern und Frust. Der Investor zerstöre durch seine planlose Mietpolitik einen wichtigen sozialen Baustein der Innenstadtversorgung. Man habe große Hoffnung auf den Investor gesetzt. Jetzt gäbe es weitere Leerstände in der Hallplatz-Galerie. Im CAP-Markt werden Menschen mit Beeinträchtigungen in den ersten Arbeitsmarkt integriert. Die Schließung trifft nach Angaben des Oberbürgermeisters gerade auch ältere Menschen, die von dem Lieferdienst des Markts profitierten. Nach eigenen Angaben beliefert der Markt derzeit etwa 130 Haushalte in Zweibrücken.

Er wolle versuchen, zwischen dem Vermieter und der Heinrich Kimmle Stiftung zu vermitteln, damit der Markt erhalten bleiben kann, sagt Wosnitza. Es sei zwar auch eine Option, einen anderen Standort für den Cap-Markz zu suchen, da seien die Möglichkeiten aber eingeschränkt. Ihm falle derzeit keine geeignete Immobilie in Zweibrücken ein, in die der Cap-Markt zeitnah umziehen könnte, sagte der Oberbürgermeister. Auch Marco Dobrani sagt, dass es schwierig sei in Zweibrücken eine Alternativ-Fläche zu finden.

Sorgenkind Hallplatzgalerie

Die Hallplatzgalerie in Zweibrücken hat seit Jahren mit vielen Leerständen zu kämpfen und einige Besitzerwechsel hinter sich. Etwa die Hälfte der Läden stehen - teils seit vielen Jahren - leer. Die Fluktuation ist hoch. Wenn künftig auch noch der größte Mieter und Anziehungspunkt für Laufkundschaft wegfällt, könnte es für die Einkaufspassage in Zukunft noch düsterer werden.