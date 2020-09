per Mail teilen

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich in Blieskastel als Scheren- und Messerschleifer ausgegeben haben. Die beiden Männer hatten Anwohnern an der Haustüre Dienste angeboten. In mindestens einem Fall wurden die angeblichen Handwerker laut Polizei mit dem Schärfen von Messern beauftragt. Erst nachdem der Auftraggeber einen dreistelligen Betrag bezahlt hatte und die Täter sich entfernt hatten, stellte er fest, dass die Messer stumpfer waren als zuvor.