Schlechte Scherze führen zu Anzeige

In Kaiserslautern hat ein Unbekannter einem Mann gleich mehrere schlechte „Scherze“ gespielt und sich damit eine Anzeige eingehandelt.

Bei dem Opfer klingelten an nur einem Tag mehrere Lieferdienste mit Dingen, die der Mann nie bestellt hatte. Außerdem kamen ein Schlüsseldienst, ein Shuttle-Service und das städtische Ordnungsamt vorbei. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann nichts davon in Auftrag gegeben. Noch während eine Polizeistreife vor Ort den Sachverhalt aufnahm, klingelten zwei Taxifahrer an der Tür. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten „Scherzbold“ und bittet um Hinweise.