Schlabbeflickerfest auf Exerzierplatz in Pirmasens startet

Wegen Corona sind in den vergangenen beiden Jahren viele Volksfeste in der Region ausgefallen. Auch das Pirmasenser Schlabbeflickerfest. Dieses Jahr kehrt es zurück.

Von Freitagabend bis Samstagabend gibt es auf dem Exerzierplatz in Pirmasens Musik, pfälzische Spezialitäten und Feuerwerk. Sechs Vereine beteiligen sich am Schlabbeflickerfest. Das sind weniger als in den Jahren vor Corona.

Auf dem Schlabbeflickerfest in Pirmasens wird es in diesem Jahr ein Feuerwerk geben. Feuerwerk mit Menschen

Das hänge unter anderem damit zusammen, so ein Sprecher der Stadt, dass viele Vereine eigene Veranstaltungen, die wegen Corona abgesagt wurden oder ausgefallen sind, nun nachholten. Da fehle es an Menschen, die beim Schlabbeflickerfest aushelfen.

Wochenmarkt in Pirmasens wird verlegt

Zum ersten Mal sind in diesem Jahr die Footballer "Praetorians Pirmasens“ dabei. Sie werden Hotdogs und Getränke verkaufen. Außerdem werden sie eine Wurfwand mitbringen, an der die Besucher selbst den Football werfen können.

Hunde dürfen nicht mit auf den Exerzierplatz gebracht werden. Wegen des Festes wird der Wochenmarkt in Pirmasens am Samstag in die Ringstraße verlegt.