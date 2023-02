Pirmasens feiert künftig Schlabbeflickerfestival

Der Pirmasenser Stadtrat hat ein neues Konzept für die Stadtfeste beschlossen. Erstmals sollen Exe- und Schlabbeflickerfest zum Schlabbeflickerfestival zusammengelegt werden.

Die Stadt plant nach eigenen Angaben ab dem 4. August ein dreitägiges großes Fest, das sich an verschiedenen Orten über die Stadt verteilen soll.

Verschiedene Spielorte auf dem Schlabbeflickerfestival

Das Hauptfest soll auf dem Exerzierplatz stattfinden. Auf einer großen Bühne werden sich verschiedene Bands die Klinke in die Hand geben und dort live spielen. Für die Jugend gibt es ein Programm auf dem Münzplatz: Dort sollen laut der Organisatoren DJs und kleine Bands für eine entspannte Stimmung sorgen. Die Bahnhofstraße steht auf dem Teilstück von Münzplatz bis Fußgängerzone ganz im Zeichen der Kinder. Auf der sogenannten Kindermeile gibt es unter anderem eine Hüpfburg, eine Rutsche, Clowns und Bungee-Trampolins.

Lokale Bands bekommen eine Plattform in Pirmasens

Zu einer Künstlerwiese soll wiederum der Schlossplatz werden. Dort, so der Plan, sollen regionale Künstler ihre Arbeiten präsentieren. Damit auch Nachtschwärmer auf ihre Kosten kommen, öffnet am Freitag- und am Samstagabend jeweils ab 23 Uhr die Messehalle 6A ihre Tore. Bis in die frühen Morgenstunden sollen DJs zur After-Showparty auflegen.

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und den nahen Outlets

Da auch Pirmasens lange Schuhhandels-Geschichte eine Rolle beim Festival spielen soll, steht die Stadt nach eigenen Angaben gerade im Austausch mit mehreren Schuhoutlets in der Region. Geplant ist, am verkaufsoffenen Sonntag kostenlose Shuttle-Services zwischen den Outlets und der Innenstadt anzubieten.



Mit dem neuen Konzept will die Stadt künftig ein größeres und vielfältigeres Publikum ansprechen. Die Umsetzung soll rund 100.000 Euro kosten. Ende Juni will die Stadt konkrete Angaben machen, welche Bands und Künstler beim ersten Schlabbeflickerfestival auftreten werden.