Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr in Kaiserslautern hat angekündigt, am Donnerstag seine Mitglieder über anstehende Bauprojekte auf den Strecken der Deutschen Bahn zu informieren. Unter anderem soll im Sommer der Bahnhaltepunkt am Rosengarten in Zweibrücken gebaut werden. Das Projekt soll mehr als eine Million Euro kosten. Die Strecke zwischen Würzbach und Pirmasens soll deshalb im Juli und August über mehrere Wochen gesperrt werden. Außerdem stehen im kommenden Jahr mehrere Sanierungsarbeiten an Gleisen und Brücken an.