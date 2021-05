per Mail teilen

In Relsberg im Kreis Kusel ist in der Nacht eine Scheune abgebrannt. Nach Angaben der Polizei ist die Kreisstraße zwischen Relsberg und Hefersweiler noch gesperrt.

Gegen drei Uhr nachts hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand die Scheue nach Angaben der Polizei bereits vollständig in Flammen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht hat eine Scheune in Relsberg im Kreis Kusel gebrannt. Polizeipräsidium Westpfalz

Hauptstraße in Relsberg bei Kusel noch gesperrt

Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Da die Scheune in Relsberg einsturzgefährdet ist, ist die Hauptstraße in Richtung Hefersweiler noch auf unbestimmte Zeit gesperrt. Ein Polizeisprecher sagte, die Straße könne erst wieder freigegeben werden, wenn ein Bausachverständiger die Scheune untersucht habe und sie abgesichert sei. Der Verkehr wird so lange umgeleitet. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere 10.000 Euro.