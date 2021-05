In der Nacht zum Donnerstag ist in Relsberg im Kreis Kusel eine Scheune abgebrannt. Der Polizei wurde der Brand gegen 3 Uhr gemeldet. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Da die Scheune einsturzgefährdet ist, bleibt die Hauptstraße in Relsberg in Richtung Hefersweiler vorerst gesperrt. Ein Baugutachter soll die Scheune noch untersuchen. Bei dem Scheunenbrand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.