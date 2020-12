per Mail teilen

Bei einem Feuer in Gundersweiler im Donnersbergkreis ist am frühen Samstagmorgen eine Scheune abgebrannt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land war nach eigenen Angaben gegen fünf Uhr zu einem Dachstuhlbrand gerufen worden. Die Wehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus und weitere Nachbargebäude übergriffen. Verletzt wurde niemand. Warum es gebrannt hat, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Insgesamt waren bei dem Brand 85 Feuerwehrleute und das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz.