Ab diesem Mittwoch gelten in Zweibrücken verschärfte Coronaregeln. Zuletzt hatte der Inzidenzwert wieder an drei Tagen hintereinander über 100 gelegen.

Aktuell liegt der Inzidenzwert in Zweibrücken bei 140, nachdem er am Freitag noch bei 87 gelegen hatte. Warum der Wert so stark gestiegen ist, konnte die Stadtverwaltung nicht sagen.

In Zweibrücken mdürfen Bürger Wohnungen nachts nur in Ausnahmefällen verlassen

Nachdem der Grenzwert überschritten wurde, greift nun die sogenannte "Bundesnotbremse". Ab Mittwoch gilt daher in Zweibrücken zwischen 22 und 5 Uhr eine Ausgangssperre. In diesem Zeitraum dürfen die Bürger ihre Wohnungen nur aus wichtigen Gründen verlassen. Dazu gehören z.B. der Weg zur Arbeit, Notfälle oder Gassigehen mit dem Hund.

Ausgangsbeschränkungen auch am Tag

Ab 5 Uhr früh gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen: Unter anderem dürfen sich die Bürger nur noch mit einer Person außerhalb ihres eigenen Hausstands treffen. Wer shoppen will, braucht neben einem Termin in dem betreffenden Geschäft auch einen negativen Coronatest. Außerdem muss die Außengastronomie schließen und Sport ist nur entweder allein oder aber mit einer weiteren Person möglich.

Die verschärften Maßnahmen können erst wieder zurückgenommen werden, wenn die Inzidenzzahl in Zweibrücken an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 sinkt.