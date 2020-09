Der Autozulieferer Schaeffler hat angekündigt, auch in seinem Werk in Homburg Arbeitsplätze abzubauen. In den kommenden beiden Jahren sollen nach Informationen des Saarländischen Rundfunks 290 Stellen wegfallen – aktuell sind in dem Werk rund 2.500 Menschen beschäftigt. Europaweit sollen 4.400 Stellen gestrichen werden. Grund sei die Krise in der Automobilindustrie.