In Homburg informieren am Mittwoch Betriebsrat und IG Metall über den geplanten Stellenabbau beim Autozulieferer Schaeffler. Nach Informationen des Saarländischen Rundfunks sollen rund 290 Stellen abgebaut werden. Die Kugelfertigung soll komplett ausgelagert werden. Insgesamt arbeiten am Schaeffler-Standort Homburg 2350 Menschen. Vergangene Woche hatte das Familienunternehmen angekündigt, in Deutschland und Europa 4.400 Jobs zu streichen. Grund ist die Krise der Automobilindustrie.