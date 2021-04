per Mail teilen

Die geplante Erweiterung der Saunalandschaft im Felsland Badeparadies in Dahn liegt derzeit auf Eis. Ein Sprecher der Stadtwerke Dahn sagte, zunächst müsse man den Verlauf der Corona-Pandemie abwarten. Wegen der Ansteckungsgefahr sind Schwimmbad und Sauna in Dahn seit Monaten geschlossen, eine Öffnung sei derzeit noch nicht absehbar. Ursprünglich war geplant, die Saunalandschaft für 700.000 Euro zu erweitern. Das Geld sei bereits im Haushaltsplan 2022 eingestellt gewesen. Nun müsse aber nach dem Ende der Schließung neu beraten werden, in welchem Umfang Umbauten finanzierbar seien.