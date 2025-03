Wie die Hochschulen in Kaiserslautern modernisiert werden sollen

Studierende nennen den Investitionsstau auf dem Campus der RPTU "katastrophal". Neben der Uni will auch die Hochschule Kaiserslautern ihre Gebäude auf Stand bringen.

Ein Jahr ist es her, da beklagte der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht einen "erheblichen Sanierungsstau" auf dem Campus der Rheinland-Pfälzisch Technischen Universität (RPTU) in Kaiserslautern. Kritik kam auch von der Studierenden-Vertretung. Die Universität will jetzt auf Modernisierung setzen – gleiches nimmt sich auch die Lauterer Hochschule vor.

Asta kritisiert Sanierungsstau der Uni Kaiserslautern

Kritik am Ist-Zustand des RPTU-Campus kommt vom Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta). "Die Mensa ist bei Regen undicht, Fenster faulen weg und Scheiben müssen teilweise mit Holzkonstruktion gehalten werden", so ein Sprecher des Asta. Quasi alle älteren Gebäude müssten dringend saniert oder erneuert werden.

Die Studierendenvertretung übt auch Kritik am Notfallsystem der Uni. So seien Brandschutztüren teilweise defekt oder Notausgangstüren verschlossen. Außerdem würden Fahrstühle immer wieder steckenbleiben. Das Außengelände sei nicht barrierefrei, fährt der Asta-Sprecher fort.

Asta: Lehre an Uni Kaiserslautern nicht negativ beeinflusst

Bei Bauarbeiten würden die Studierenden und Fachschaften nicht rechtzeitig informiert. Insgesamt werde die Lehre durch die baulichen Mängel allerdings "nicht großartig negativ beeinflusst", so der Asta-Sprecher.

Auf Anfrage teilt die RPTU mit: Trotz des Sanierungsstaus finde auf dem Campus Studium, Lehre und Forschung "auf hohem Niveau" statt. In Sachen Modernisierung seien auch schon Fortschritte erzielt worden: Die zwei neu errichteten Forschungsgebäude – das Laboratory for Advanced Spin Engineering (LASE) und das Laboratory for Ultra-Precision and Micro Engineering (LPME) – böten Raum für "Spitzenforschung".

Die Modernisierung auf dem Campus gehe voran, so sei zuletzt ein Blockheizkraftwerk errichtet worden. Außerdem wurde laut dem Sprecher die Versorgung mit Kühlwasser auf dem Gelände verbessert. Doch vieles mehr sei nötig, um die veralteten Gebäude aus den siebziger Jahren auf Stand zu bringen. Diese müssten laut dem Sprecher dringend gedämmt und technische Anlagen wie die Lüftungstechnik erneuert werden.

Hochschule Kaiserslautern setzt auf Modernisierung

Im Falle der Hochschule Kaiserslautern gibt ein Sprecher auf Anfrage an, es müssten insbesondere am Standort in Zweibrücken die Forschungsgebäude modernisiert werden. Am Lauterer Campus "Kammgarn" sei erst kürzlich ein neues Forschungsgebäude errichtet worden. In Zukunft wolle man nach und nach die übrigen Gebäude modernisieren. Am Hochschulstandort Pirmasens würde aktuell das Dach erneuert, gibt der Sprecher an.

Wie der Sprecher der Hochschule Kaiserslautern mitteilt, würden häufig die Haushaltsmittel für nötige Sanierungsarbeiten nicht ausreichen. Außerdem seien bei Gebäuden des Landes die "Entscheidungswege oft lang und komplex".

Als Grund für den Sanierungsstau führt der Sprecher der Uni Kaiserslautern außerdem an: Das Land habe seit den neunziger Jahren nicht genug getan, um die Gebäude ihrer Hochschulen in Stand zu halten. Die Universität fordert daher vom Land eine umfassende Strategie für die Erneuerung der Hochschulgebäude.