In der Villa im Neufferpark in Pirmasens wurde gestern (06.12.2024) Richtfest gefeiert. Obwohl sich die Sanierungsarbeiten verzögern, wird noch in diesem Jahr das Dach fertig. Der Verein Kunst und Kultur in Pirmasens saniert die historische Villa um darin ein Atelier und Ausstellungsräume einzurichten. Der Vereinsvorsitzende Frederik Krämer weiß auch schon, wie es im neuen Jahr weitergeht.