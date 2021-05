Laut einer Machbarkeitsstudie eines Landstuhler Architekturbüros belaufen sich die Sanierungskosten der Burg Lemberg auf rund 360.000 Euro. Die Studie wurde dem Lemberger Gemeinderat jetzt vorgestellt.







Nach Angaben des Bürgermeisters beinhaltet die Studie unter anderem die Kosten der Sanierungen am Mauerwerk der Burg Lemberg, der Beleuchtung und des Informationszentrums. Auch biete die Studie Vorschläge, wie die Burg touristisch noch interessanter und sicherer werden könnte. In einem nächsten Schritt will sich der Gemeinderat um Fördergelder bemühen und mit den Ämtern für Denkmalschutz abklären, was möglich ist. Die Arbeiten an der Burg sind auf mehrere Jahre hinweg geplant. Weiteres Thema der Sitzung war der mögliche Verkauf des Kiosks am Lemberger Weiher. Ein Kaufinteressent hatte sich bei der Stadt gemeldet. Der Rat hat den Verkauf einstimmig abgelehnt. Die Gemeinde will den Kiosk, mit den daran angeschlossenen Wohnmobilstellplätzen, auch in Zukunft eigenständig betreiben.