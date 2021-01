per Mail teilen

Der Hauptausschuss in Pirmasens beschäftigt sich am Nachmittag mit weiteren Arbeiten im Rahmen der Kernsanierung der Berufsbildenden Schule. Dabei soll nach Angaben der Stadt entschieden werden, welche Firma mit bestimmten Beton- und Brandschutzarbeiten beauftragt wird. Den Zuschlag bekommt das Unternehmen mit dem günstigsten Angebot. Die Berufsbildende Schule in Pirmasens wird seit August 2019 komplett saniert. Die Arbeiten gehen wohl noch bis Sommer kommenden Jahres. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 13 Millionen Euro. Der Großteil wird über Fördertöpfe finanziert.