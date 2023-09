Sandra Flockerzie wünscht sich weniger Bürokratie

Viele Betriebe finden einfach keine Auszubildenden mehr. Nach Angaben der IHK Pfalz ist zum Beginn des Ausbildungsjahres jeder zweite Ausbildungsplatz unbesetzt.

Besonders in der Gastronomie gebe es kaum noch geeignete Bewerber, sagt Sandra Flockerzie vom Barbarossahof bei Kaiserslautern. In dem Hotel gibt es jetzt erstmals fünf Azubis aus Vietnam. Insgesamt 75 Mitarbeiter gibt es im Barbarossahof – und die stammen aus 20 Ländern. Bis alle in Deutschland arbeiten durften, hat Sandra Flockerzie so machen bürokratischen Albtraum erlebt.