Zum sogenannten Safer Internet Day 2022 findet am Dienstagabend eine Online-Informationsveranstaltung statt. Organisiert wird sie von der Stadt Kaiserslautern, Herzlich Digital und der AWO. Dabei soll es darum gehen, was Eltern wissen sollten, wenn Kinder mit sozialen Medien - wie Instagram, Tiktok oder Youtube - in Kontakt kommen. Experten geben Tipps, wie man Kinder schützen kann und wie Medienerziehung leicht gemacht wird. Interessierte können auch Fragen zum Thema digitale Welt stellen.