Zweibrücker Geschäftsleute hoffen auf viele Kunden aus dem Saarland

Der heutige Montag ist im Saarland Feiertag. In Zweibrücken hoffen deshalb die Geschäftsleute beim so genannten "Saarländertag" auf einen Kundenansturm.

Das Citymanagement in Zweibrücken organisiert seit einigen Jahren am Feiertag Maria Himmelfahrt ein besonderes Programm in der Innenstadt - extra für Kundinnen und Kunden aus dem benachbarten Saarland.

Motto: "Zweibrücken ist offen für alle"

Die Veranstaltung hat um 11 Uhr begonnen. Die Vorsitzende des Zweibrücker Einzelhandels eröffnete symbolisch den Tag und erinnerte dabei an die Zeit, als das Saarland und Zweibrücken durch eine Staatsgrenze getrennt waren. Der Tag steht dann unter dem Motto „Zweibrücken ist offen für alle“. In der Stadt gibt es einen Floh- und einen Krammarkt sowie Live-Musik. Außerdem präsentieren sich Zweibrücker Vereine. Bereits am Sonntag hatte es aus Anlass des Saarländertags verschiedene Aktionen in der Innenstadt gegeben.