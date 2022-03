Krieg in der Familie: "Meine Eltern wollen sich wegen Putin scheiden lassen"

Der Krieg in der Ukraine spaltet Familien, auch die von Lada Bronina. Die Russin arbeitet in der Westpfalz als Geigerin. Ihre Eltern lassen sich wegen eines Streits um Putin jetzt wahrscheinlich scheiden.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine fügt den Menschen in beiden Ländern extremes Leid zu, nicht nur denen, die in der Ukraine von russischen Truppen angegriffen werden. Auch in der russischen Bevölkerung gibt es viele, die Putin und seine Politik ablehnen und entsetzt sind, was in ihrem Land gerade geschieht.

Eine Frau hält bei einer Demo ein Plakat in den Händen mit der Aufschrift "Stop Russian Propaganda" imago images IMAGO / ZUMA Wire

Die russische Musikerin Lada Bronina lebt seit vielen Jahren in Deutschland und spielt die zweite Geige im Ensemble der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Sie berichtet, dass Putins Politik sogar ihre eigene Familie spaltet.

"Diese Meinungen, pro Putin und gegen Putin, sind so stark, dass meine Mutter sich von meinem Vater jetzt scheiden lassen will."

"Es ist einfach abartig, wenn man sieht, was da nicht nur politisch los ist, sondern was auch in meiner Familie los ist", erzählt Bronina. Ihre Eltern hätten sich komplett gespalten. "Diese Meinungen, pro Putin und gegen Putin, sind so stark, dass meine Mutter sich von meinem Vater jetzt scheiden lassen will." Es sei ihr superpeinlich zu sagen, dass ihre Mutter für Putin ist, aber es sei so, sagt Lada Bronina. Es sei krass, dass selbst sehr gebildete Leute in Russland "gehirngewaschen" sind.

Mutter droht, den Vater zu verraten

Lada Broninas Mutter ist Professorin für Englisch und hat als Übersetzerin unter anderem in Amerika gearbeitet. Lada beschreibt sie als offene, westlich gesinnte Frau. Umso weniger versteht sie jetzt, wie aggressiv ihre Mutter ihren Vater beschimpft, mit dem sie seit 37 Jahren verheiratet ist.

"Mein Vater ist für sie ein Verräter. Vor ein paar Tagen hat er versucht ihr die Augen zu öffnen", sagt Bronina. Ihr Vater habe zu ihrer Mutter gesagt: "Schau doch mal, die töten die Leute." Die Mutter habe daraufhin zum Vater gesagt, "wenn du mir noch mal so einen Fake schickst, dann denunziere ich dich." Lada Bronina hat jetzt extrem Angst um ihren Vater. Sie müsse ihn einfach rausholen. Wie, wisse sie aber nicht.

In Sankt Petersburg nehmen Polizisten einen Demonstranten während einer Demo gegen die russische Militäroperation in der Ukraine fest. imago images IMAGO / ZUMA Wire

Viele haben Angst, auf die Straße zu gehen

Noch leben Ladas Eltern gemeinsam in Russland in Sankt Petersburg. Lada hat auch Kontakt zu Freunden dort. Viele von ihnen kritisieren Putin, genau wie ihr Vater, allerdings nicht öffentlich. Lada kann das gut verstehen. "Wenn du demonstrieren gehst, wirst du geschlagen wie ein Schwein." Eine Frau in ihrem Alter, zwischen 30 und 35, sei von der Polizei komplett verprügelt und an den Haaren gerissen worden. Nur weil sie auf der Straße war. "Würde ich auf die Straße gehen? Nein! Ich wäre genauso ein Feigling", sagt Lada.

"Ich habe meine Mutter verloren. Das zerreißt einfach mein Herz, ich bin am Ende."

Entscheidung zwischen Mutter und Vater

Die Geigerin hält weiterhin zu ihrem Vater. Auch wenn das bedeutet, dass sie sich von ihrer Mutter abwenden muss. "Nachdem er mir das gesagt hat, habe ich gedacht: Wow, das ist ja hart. In diesem Moment muss ich wählen: Mama oder Papa? Das ist natürlich schwer." Sie hat sich für ihren Papa entschieden. Ihre Mutter habe sie verloren. "Ich muss sagen, das Schlimmste ist, wenn man jemanden verliert und er ist nicht tot. Das zerreißt einfach mein Herz, ich bin am Ende.“

Im Moment ist Lada in Kontakt mit Rechtsanwälten und Asylbehörden, um ihrem Vater zu helfen. Doch das ist nicht leicht, weil ihr Vater ja Russe ist. Also zu der Nation gehört, die den Krieg begonnen hat, auch wenn er dafür nichts kann. Er ist sicher, dass Putins Angriff auf die Ukraine noch sehr lange Folgen für die russische Gesellschaft haben wird.

"Russland ist der Aggressor", sagt Lada Bronina. In Deutschland verstehe man wenigstens, was Schuldgefühl ist. "Mein Vater meint, wir Russen werden jetzt mindestens zehn, zwanzig oder dreißig Jahre ein Schuldgefühl in uns tragen. Ich bin bereit.“