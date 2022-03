Russisch-Lehrerin aus Ramstein: "Das ist Putins Krieg, nicht der Krieg der Russen"

Seit der Krieg in der Ukraine tobt, erlebt eine russische Lehrerin aus Ramstein, dass ihre Landsleute hier diskriminiert werden. Dabei sei Ausgrenzung der falsche Weg.

Eigentlich will Ludmilla Forsch nur Verständnis schaffen und das schon, seitdem die Deutsch-Russin als damals Siebenjährige aus der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan in die Westpfalz kam. Verständnis für Russland, für die Menschen, die in Russland leben, deren Traditionen – nicht aber für Putins Krieg. Den könne auch sie nicht verstehen, sagt die heute 35-Jährige, die als Lehrerein Russisch, Deutsch und Geschichte am Sickingen-Gymnasium in Landstuhl unterrichtet.

Krieg verursacht auch bei den Menschen in Russland große Angst

Mit ihren Schülerinnen und Schülern habe sie schon viel über Russland und die Menschen dort geredet. "Doch es ist oft nicht nachzuvollziehen, wie schwer es für die Menschen dort ist, seine Meinung frei zu äußern", sagt Ludmilla Forsch. Das beste Beispiel dafür sei ihre Cousine, die in Sankt Petersburg lebt. Die Angst, die der Krieg bei ihr und vielen Bekannten dort verursacht, sei groß. Viele amerikanische und europäische Geschäfte hätten inzwischen geschlossen: IKEA, Levis oder Zara. Die Menschen würden von dem einen auf den anderen Tag ihren Arbeitsplatz verlieren. Der Mann ihrer Cousine sei direkt davon betroffen. Er verkaufe Party-Produkte, beziehe diese meist aus Amerika. Doch diese würden nicht mehr in Russland ankommen.

"Und trotzdem möchte niemand das Tabu brechen und sich öffentlich zum Krieg äußern. Was mit diesen Menschen passiert, ist aus Videos bekannt. Da ist viel Polizeigewalt zu sehen. Diese Vorgänge löscht der Staat nicht, das kann die Familie jahrelang verfolgen", erklärt Forsch. Sie selbst verfolge hier aus Ihrem Zuhause in Ramstein viele russische Bands und Sänger. Bei Kriegsausbruch haben sie schnell Anti-Kriegs-Bekundungen auf ihren Social-Media-Kanälen versendet. Doch sei es still geworden. "Das hat einen Grund: Angst vor Repressionen", erklärt die Russisch-Lehrerin.

"Das ist Putins Krieg, nicht der, der Russen"

Dabei – das betont die Mutter von zwei kleinen Kindern immer wieder – sei die Situation für die flüchtenden und bombardierten Menschen aus der Ukraine natürlich schlimm. Doch klar müsse auch sein: "Das ist Putins Krieg, nicht der, der Russen. Ich wünsche mir, dass Menschen in Deutschland, die den Krieg jetzt beobachten, das unterscheiden können." Wenn die 35-jährige Russin aber stattdessen davon liest, dass russische Produkte nun aus Supermärkten verschwinden sollen, oder ihr von Diskriminierung von Russinnen und Russen hier in Deutschland erzählt wird, dann "blute ihr das Herz."

Der Blick in die Geschichte helfe auch, die Genese des Konflikts zu verstehen, sagt Forsch. In der Ukraine herrscht bereits seit 2014 Krieg. In der Ost-Ukraine leben viele russische Ukrainerinnen und Ukrainer. "Putin dachte wohl, dass alle Menschen in der Ukraine sich über den Einmarsch genauso freuen, wie es viele Menschen auf der Krim getan haben. Womit er nicht gerechnet hat, sind die Sanktionen und der Zusammenhalt in der EU. Auch hat ihn wohl die Stärke der Ukrainer überrascht, die ihr Land jetzt gegen ihn verteidigen", vermutet die Ramsteinerin.

Putin hat seine Truppen nicht vorbereitet

Es seien wohl tatsächlich viele junge Soldaten aus Russland nicht vorbereitet worden und unter dem Vorwand einer Militärübung in die Ukraine geschickt worden, die sich nun in Straßenkämpfen mit den ukrainischen Soldaten messen müssen. "Das zeigt doch wieder: Der Krieg schadet vor allem den Menschen, die ihn an der Front führen müssen und die Auswirkungen direkt spüren. Nicht denen, die sich dafür entschieden haben", sagt Forsch.

Auch Forschs Cousine bedauere schon jetzt, welchen langfristigen Verlust Russland und dessen Bevölkerung mit Putins Einmarsch als Land hinnehmen müssen – auch kulturell. Russische Schauspielerinnen und Schauspieler, russische Sportlerinnen und Sportler sowie Sängerinnen und Sänger aus Russland würden künftig vielleicht mit Ächtung zu tun haben müssen. "Wie sollen wir diesen Schatten des Aggressor-Staates in einem so sinnlosen Krieg wieder loswerden?", fragt sich Forsch.



Zwischen Scham, Wut und Angst

So schwanke die Lehrerin täglich zwischen einem Gefühl der Scham, weil die russische Regierung diesen Krieg begonnen hat, Wut, weil so viele Menschen in der Ukraine solch schlimmes Leid durchstehen müssen und gleichzeitig habe auch sie Angst um ihre Verwandten in Russland, da die Folgen für Russland heute noch kaum abzuschätzen sind.