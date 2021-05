per Mail teilen

Ein junger Mann aus Pirmasens ist bei einem Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 24-Jährige nachts zu Fuß in Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs. Dort sei er in Höhe einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst worden. Der Fahrer des Wagens habe angegeben, dass der Mann plötzlich auf die Fahrbahn getreten sei und er nicht mehr habe bremsen können. Der Pirmasenser prallte laut Polizei gegen die Windschutzscheibe und fiel anschließend zurück auf die Straße. Dabei sei er tödlich verletzt worden. Das Verkehrskommissariat habe nun die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.