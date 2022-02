Hier finden Sie Hilfe bei häuslicher Gewalt

Gewalt in Partnerschaften hat viele Gesichter. Von der Einschränkung der Entscheidungsfreiheit, über Stalking bis hin zu Mord und Totschlag. Der Regionale Runde Tisch gegen Gewalt (RRT) aus der Südwestpfalz macht mit Plakaten auf Hilfsangebote aufmerksam.

In einem ersten Schritt sollen rund 50 Plakate an Arztpraxen, Cafés und anderen öffentlichen Orten in der Südwestpfalz verteilt werden, erklärt Dorothea Scheffe, die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern. Die Hoffnung ist, an solchen Orten Betroffene oder deren Angehörige zu erreichen. Je nachdem, wie das Angebot angenommen werde, soll die Aktion in größerem Umfang fortgesetzt werden.

Schnelle und unauffällige Hilfe

Auf den unauffällig gestalteten Plakaten seien QR-Codes, die nur abgescannt werden müssen. Dadurch komme man auf die Seite des Frauenhauses in Pirmasens, wo alle Hilfsinformationen und Anlaufstellen hinterlegt sind. Auch Frauen, die von ihren gewalttätigen Partnern beobachtet würden, könnten so sicher an Informationen kommen.

In jeder dritten Partnerschaft kommt es zu Gewalt

Hochrechnungen des rheinland-pfälzischen Interventionsprojektes gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (kurz: RIGG) legen nahe, dass es in jeder dritten Partnerschaft zu Gewalt kommt. Die Bundesregierung lässt den Angaben nach zurzeit eine erste repräsentative Umfrage zum Thema Gewalt an Frauen durchführen. Frauen seien von häuslicher Gewalt mehr bedroht als durch andere Gewalttaten.

Jede siebte Frau wird Opfer sexueller Gewalt

Das RIGG bezieht sich auf die polizeilichen Kriminalstatistiken. Jede siebte Frau im Alter zwischen 20 und 59 Jahren wird einmal in ihrem Leben Opfer einer Vergewaltigung oder sexuellen Nötigung, heisst es dort. Dabei finden zwei Drittel der sexuellen Gewaltdelikte im sozialen Umfeld statt. Bei drei Viertel der Täter handele es sich um die Partner der betroffenen Frauen.

Fälle häuslicher Gewalt nehmen zu

Seit 2018 steigen die Fälle häuslicher Gewalt im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Pirmasens leicht an. 2020 wurden 335 Fälle registriert. 276 Tatverdächtige konnten von der Polizei ermittelt werden. Davon waren 216 Täter männlich und 60 weiblich. Die Statistik für 2021 liegt noch nicht vor. Weil durch die Coronapandemie die Menschen länger und öfter in ihren Wohnungen isoliert sind, könne mit einem Anstieg der Zahlen häuslicher Gewalt gerechnet werden.