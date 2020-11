Die seit September bestehende Vollsperrung zwischen Rumbach und Brettelhof in der Südwestpfalz wird am Freitagnachmittag aufgehoben. Das hat die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland mitgeteilt. Autofahrer mussten in den vergangenen Monaten einen großen Umweg in Kauf nehmen. Die Vollsperrung stieß bei einigen Anwohnern auf Widerstand, weil auch Schulbusse in Richtung Dahn diesen Umweg fahren mussten. Außerdem sorgten sich die Bürger um die medizinische Versorgung. Rettungskräfte durften allerdings eine Abkürzung über einen Radweg nehmen.