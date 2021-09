Ruhestand für Großkatzen - Tierhilfe in der Westpfalz

14 Hektar ist die Tierauffang-Station in Maßweiler in der Südwestpfalz groß. Die Anlage ist eine der größten ihrer Art in Deutschland.

Tiger, Puma und viele heimische Wildtiere gibt es dort. Während die Großkatzen dort blieben, weil sie z.B. von Zirkussen ausgemustert wurden, sind die anderen Tiere nur vorübergehende Gäste. Oft kommen sie verletzt nach Maßweißer und werden dort aufgepäppelt, um später wieder zurück in die Freiheit zu kommen. Das Leid vieler Tiere sei unglaublich groß, sagt die Tierschutzorganisation Vier Pfoten, die die Anlage betreibt. Und die Geschichten, die mit manchen Tieren verbunden sind, bestätigen das.