Unbekannte haben einen Rucksack auf der Zufahrt der Vogelweh Housing Area in Kaiserslautern abgestellt. Dort leben US-Militärangehörige. Spezialisten der Polizei waren im Einsatz.

Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass ein weißer Van im Zufahrtsbereich der Housing Area kurz angehalten hatte und ein Insasse den Rucksack mitten auf die Fahrbahn gestellt hatte. Da nicht klar war, was in dem Rucksack war, rückten Spezialisten des Landeskriminalamtes aus. In der Housing Area leben US-Soldatinnen und Soldaten und ihre Angehörigen.

Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen nach Einsatz im Stadtteil Vogelweh

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Area ab. Die Pariser Straße war zwischen Kleeblatt und der Homburger Straße für mehrere Stunden gesperrt. Die Fachleute der Polizei konnten gegen 22:20 Uhr Entwarnung geben: in dem Rucksack waren nur Babyutensilien. Die Polizei in Kaiserslautern sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu dem weißen Van machen können: 0631-3692250.