Rosengarten wartet weiter auf Fördermittel

Für den Rosengarten in Zweibrücken sind noch immer keine Fördermittel geflossen. Vielmehr habe der Bund den Umwelt- und Servicebetrieb der Stadt aufgefordert, seine geplanten Projekte weiter auszuarbeiten, so ein Sprecher. Besprochen und darüber entschieden werde dann voraussichtlich bei einem Termin in Bonn im Februar oder März. Der Zweibrücker Rosengarten soll an den Klimawandel angepasst und unter anderem die Bewässerung verbessert werde. Um an die in Aussicht gestellten Bundesfördermittel zu kommen, will sich der Umwelt- und Servicebetrieb nach eigenen Angaben jetzt ein Ingenieurbüro mit ins Boot holen.