Der "Smarte Rollstuhl" der FH Zweibrücken hat einiges auf dem Kasten: Er soll Reha-Patienten helfen, Sport-Übungen richtig durchzuführen. Er warnt davor, dass man sich nicht wundsitzt - und über Sensoren können Computerspiele mit dem Po gesteuert werden.

"Sie sitzen zu lange und gefährden ihre Gesundheit, bitte bewegen sie sich" - so warnt eine Computerstimme, wenn man im "Smarten Rollstuhl" Gefahr läuft, sich wundzusitzen. Jörg Blinn von der Hochschule Kaiserslautern hat den schlauen Rolli am Campus Zweibrücken mitentwickelt. Er sagt, für gesunde Menschen sei es gar kein großes Problem, längere Zeit zu sitzen – wenn es unbequem wird, dann reagiert man meist ganz von alleine, steht kurz auf oder setzt ich etwas anders hin. Wer im Rollstuhl sitzt, kann das aber nicht so einfach, womöglich spürt derjenige gar nicht, dass er sich wundsitzt.

Zielgruppe: Reha-Patienten

Der schlaue Rolli richtet sich besonders an Reha-Patienten, die erst seit kurzem im Rollstuhl sitzen. Damit der Rollstuhl erkennt, dass man zu lange still sitzt, ist eine Folie in die Sitzfläche eingebaut. Sie ist golden und vollgestopft mit Sensoren und elektronischen Bauteilen. Die Folie erkennt sehr genau, auf welcher Körperstelle der Druck lastet und auf welcher nicht. Dann bietet ein Computer passende Bewegungs-Übungen oder Spiele an.

Eine Folie mit Sensoren ermöglicht, dass der "smarte Rollstuhl" Druck und Bewegungen erkennt. SWR

Computerspiele mit dem Po steuern

Der Clou dabei: Die Sitzauflage funktioniert wie ein großes Touchpad und man kann durch Gewichtsverlagerung mit dem Po Computerspiele steuern. Durch den spielerischen Charakter sollen die Patienten zusätzlich motiviert werden, sich zu bewegen. Aktuell sind das noch einfache Spiele, wie Memory oder Mahjjong - später sollen aber immer mehr Übungen dazukommen, erklärt Jörg Blinn. So soll der schlaue Rollstuhl dann auch selbstständig überwachen können, ob Reha-Patienten ihre Bewegungs-Übungen richtig durchführen. Damit das klappt, soll der Rollstuhl noch mit einem Sensor-Shirt verbunden werden. So können auch die Bewegungen des Oberkörpers erfasst und ausgewertet werden.

Smarter Rollstuhl noch Prototyp

Ein solches System könnte vielen Reha-Patienten helfen, die Übungen alleine zuhause machen sollen und sich fragen, ob sie auch wirklich alles richtig machen. Allerdings: Noch ist das alles Zukunftsmusik. Der schlaue Rolli ist ein Prototyp. Ob es das System auf dem Markt schafft, hänge nicht von der Hochschule ab, sagt Jörg Blinn. "Wir hoffen, dass wir einen Partner finden, der die Idee gut findet, um den "Smarten Rollstuhl" dann selbst auf den Markt zu bringen, denn wir als Hochschule können das gar nicht leisten."