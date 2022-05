Am Samstag ist eine Rollerfahrerin bei einem Unfall in Eisenberg im Donnersbergkreis schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf der B47 unterwegs. Ein Autofahrer nahm ihr in Höhe eines Supermarktes die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Die Rollerfahrerin wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die B47 war kurzzeitig voll gesperrt.