Ein junger Rollerfahrer ist am Dienstagabend in der Nähe von Kerzenheim im Donnersbergkreis mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 16-Jährige am Ende der Beschleunigungsspur auf die linke Fahrbahn gewechselt und dort mit dem Auto kollidiert. Dabei wurde er mehrere Meter weit geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt.