SWR-4-Psychologe Peter Glanzmann ist tot

Der Psychologe und Musiker Peter Glanzmann aus Rodenbach ist gestorben. Wie seine Familie mitteilte, erlag er im Alter von 71 Jahren einer Krankheit. Peter Glanzmann war jahrzehntelang in vielen Bands und Orchestern in der Westpfalz als Musiker aktiv. Er gehörte zum Förderverein der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Im Radioprogramm von SWR 4 gab der Psychologe regelmäßig Tipps zu Lebensfragen, Krisen- und Stressbewältigung. Er wird in Nürnberg beigesetzt, wo er zuletzt bei seiner Familie wohnte.