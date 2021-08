In Rodalben haben Unbekannte ein Wahlplakat angezündet. Wie die Polizei mitteilt, gelang es einem aufmerksamen Passanten, den Brand zu löschen. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können. Erst am Freitag berichtete die Polizei in Pirmasens, dass dort mehrere Wahlplakate abgerissen und eines davon mit Kot beschmiert wurden. Nach Angaben der Polizei gab es vor den vergangenen Jahren in der Westpfalz immer wieder Anzeigen wegen zerstörter Wahlplakate. Außerdem würden immer wieder Plakate aller Parteien gestohlen.