In Rodalben wird am Samstag das neue Katastrophenschutzzentrum des Kreises Südwestpfalz eingeweiht. Dort werden künftig Ausrüstungen und Materialien zentral gelagert, die bisher an mehreren verschiedenen Orten untergebracht waren. Nach Angaben des Kreises können die Rettungskräfte im Ernstfall nun schneller und zielgerichteter handeln. Das neue Katastrophenschutzzentrum kostet etwa 1,4 Millionen Euro. Bauherr und Eigentümer ist der Kreis Südwestpfalz, der Bund hat einen Zuschuss von mehreren hunderttausend Euro gegeben. Außerdem bekommt die Feuerwehr in Rieschweiler ein Löschfahrzeug, das es im Auftrag des Kreises Südwestpfalz und des Bundes betreiben wird. Damit wird ein altes, ausgemustertes Fahrzeug ersetzt.