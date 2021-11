Verbandsgemeinde registriert mehr Hundeanmeldungen

In der Verbandsgemeinde Rodalben in der Südwestpfalz sind während der Corona-Pandemie mehr Hunde neu angemeldet worden als vorher. Insgesamt gibt es in der Westpfalz große Unterschiede. Das geht aus einer Befragung des SWR hervor. In Rodalben wurden in diesem Jahr und 2020 zusammen insgesamt 107 Hunde neu angemeldet, so dass es in der Verbandsgemeinde derzeit 1.662 Hunde gibt. Im Jahr 2019 waren es noch 1555. Auch in der Stadt Kaiserslautern hat die Zahl der Hunde zugenommen: Zwischen März 2020 und Ende Oktober dieses Jahres wurden 231 Hunde mehr bei der Stadt angemeldet als im selben Zeitraum davor. In den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Otterbach-Otterberg, sowie in den Städten Zweibrücken und Pirmasens gibt es teilweise leicht höhere Zahlen. Diese sind nach Auskunft der jeweiligen Verwaltungen aber nicht ungewöhnlich, es handelt sich um natürliche Schwankungen.