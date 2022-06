Pläne für Gewerbegebiet vom Tisch

In Rodalben sind die Pläne für einen neuen Gewerbepark vom Tisch. Der Stadtrat hat dem Bau eines neuen Bundeswehr-Wachhauses auf dem Gelände zugestimmt. Die Pläne für des Gewerbegebiet am Grünbühl zwischen Rodalben und Pirmasens gibt es bereits seit zehn Jahren. Unter anderem sollte dort ein Solarpark entstehen. Nachdem es lange so ausgesehen hatte, als wolle sich die Bundeswehr von ihrem Lager in der Südwestpfalz zurückziehen, will sie dieses nun weiter nutzen. Dafür muss nach deren Angaben ein Wachhaus auf dem Gelände gebaut werden. Die Entscheidung dem Bau zuzustimmen, habe der Stadtrat zähneknirschend gefällt, sagt Rodalbens Bürgermeister Claus Schäfer. Verhindern könne die Politik das Bundeswehrprojekt nur, wenn es ernsthafte Bedenken dagegen gebe. Das Verteidigungsministerium habe aber glaubhaft gemacht, dass das Gelände bei Rodalben gebraucht werde.