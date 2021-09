Infoveranstaltung für Angehörige von Demenzkranken

per Mail teilen

In der Volkshochschule Rodalben gibt es heute um 15 Uhr eine Informationsveranstaltung für Angehörige von Demenzkranken. Unter anderem soll es darum gehen, was man tun kann, wenn ein Demenzkranker davonläuft. Anläßlich des Welt-Alzheimertages berät die Polizei Angehörige, was sie tun können, wenn eine demente Person z.B. aus einer Pflegeeinrichtung davongelaufen ist. Beispielsweise sei es sinnvoll, wenn die Angehörigen grundsätzlich ein Datenblatt mit genauen Informationen zur erkrankten Person erstellen. Dazu gehöre neben einer Beschreibung ein aktuelles Foto, sowie Angaben zu alten Gewohnheiten, ehemaligen Adressen von Wohnungen und Arbeitsplätzen. Diese Informationen hätten Angehörige im Ernstfall oft nicht parat, damit sei aber eine gezielte Suche möglich. Außerdem könnten Kleidungsstücke mit Namen, Adressen und Telefonnummern versehen werden. Die Informationsveranstaltung ist eines von mehreren Angeboten für die Angehörigen von Demenzkranken der Alzheimer Gesellschaft Pirmasens.