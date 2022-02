In Rodalben (Landkreis Südwestpfalz) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden enorm.

Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus in Rodalben ist ein Schaden von 200.000 bis 300.000 Euro entstanden. Die einzige Bewohnerin wurde ins Krankenhaus gebracht. privat/Wolfgang Denzer

Die einzige Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Straße "Im Sommerfeld" alarmierte gegen 20 Uhr die Rettungskräfte und gab an, dass ihr Haus brennen würde. Die Feuerwehr war mit mehr als 30 Einsatzkräften in Rodalben vor Ort, um die Flammen zu löschen. Wie die Polizei in Pirmasens mitteilt, dauerten die Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden.

Bis zu 300.000 Euro Schaden nach Brand in Rodalben

Die Bewohnerin sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 200.000 bis 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.