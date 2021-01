Vor dem Amtsgericht in Rockenhausen muss sich am Mittwoch ein Mann verantworten, weil er eine Tankstelle überfallen haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er im Mai in einer Tankstelle in Rockenhausen den Kassierer mit einem 20 Zentimeter langen Messer bedroht hat. Der Kassierer konnte aus der Tankstelle flüchten. Daraufhin soll der Angeklagte nur einige Getränkedosen erbeutet haben.