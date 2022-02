Mehrere Schockanrufe im Donnersbergkreis

Im Donnersbergkreis haben jetzt mehrere Menschen betrügerische Schockanrufe erhalten. Nach Angaben der Polizeiinspektion Rockenhausen meldeten sich in den meisten Fällen angebliche Verwandte, aber auch falsche Polizisten, Staatsanwälte und Richter. Sie hätten jeweils von einem schweren Unfall berichtet und dass nahestehende Angehörige der Angerufenen dringend Geld benötigten. Alle Betroffenen hätten den Betrugsversuch aber durchschaut. Erfolg hatten Betrüger dagegen bereits am Mittwoch mit einer Handynachricht an ein Ehepaar aus dem Donnersbergkreis. Hier wurde vorgetäuscht, dass die Tochter dringend Geld für eine fällige Rechnung benötige. Das Paar überwies laut Polizei 2.300 Euro an die Betrüger.