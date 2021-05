Weil er Nazi-Tattoos öffentlich gezeigt hat, hat das Amtsgericht Rockenhausen einen 36-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Laut Gericht muss der Mann wegen Hakenkreuzen auf seinen Händen in der Öffentlichkeit Handschuhe tragen.

Zehn Monate auf Bewährung wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - so lautet das Urteil des Amtsgerichts Rockenhausen. Das Urteil ist nach Angaben eines Gerichtssprechers rechtskräftig. Der Angeklagte war der Polizei im vergangenen Mai am Bahnhof in Winnweiler aufgefallen. Dort hielt er sich nach Gerichtsangaben nur mit kurzer Hose und Achselshirt bekleidet auf. Der 36-Jährige trägt jedoch an den Armen und Beinen Tattoos in Form von Nazi-Symbolen. Diese seien nicht wie vorgeschrieben bedeckt gewesen.

Angeklagter hätte Nazi-Tattoos bedecken müssen

Am Zeigefinger seiner linken Hand seien außerdem Hakenkreuze tätowiert. Daher hätte er auch Handschuhe tragen müssen. Die Symbole seien für mindestens zehn Personen öffentlich sichtbar gewesen. Der Angeklagte ist nach Angaben des Gerichts bereits mehrfach einschlägig vorbestraft.