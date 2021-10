Kunstrasenplatz geplant

Das Landeskriminalamt (LKA) hat landesweit bislang 17 Geldautomatensprengungen in diesem Jahr verzeichnet. Die Täter schlugen bisher im Westerwald, in der Pfalz, in Rheinhessen, in der Eifel und an der Mosel zu. In sieben Fällen erbeuteten die Täter kein Geld. Der bei den Taten angerichtete Sachschaden übersteige in vielen Fällen die Beutesumme, so das LKA. Das vergangene Jahr war mit 35 versuchten und erfolgreichen Automatensprengungen das bisherige Rekordjahr. Ob es 2021 ein neues Rekordjahr gebe, sei noch nicht abzusehen. Bei den Taten von 2020 seien bislang in 19 von 35 Fällen einer versuchten oder vollendeten Sprengung eines Geldausgabeautomaten Tatverdächtige ermittelt worden, sagte der LKA-Sprecher. Das entspreche einer Aufklärungsquote von rund 54 Prozent. In den übrigen Fällen dauerten die Ermittlungen an. mehr...