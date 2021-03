Der Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni in Rockenhausen hat mehr als 21.000 Euro bei einer sogenannten Crowdfunding-Aktion eingenommen. Bis Mitternacht konnten Menschen über eine Internetseite einer regionalen Bank Geld an den Zirkus spenden. Die Spenden fließen nach Angaben des Zirkus Pepperoni in die Renovierung des Vereinsgebäudes in Rockenhausen. Außerdem in Projektoren, Licht- und Tontechnik, aber auch in eine Leinwand, Tische, Stühle und Büroausstattung. Eigentlich hatte der Zirkus dafür insgesamt etwa 34.000 Euro veranschlagt. Da der Bund die Renovierung mit 25.000 Euro fördert, bleibt jetzt sogar noch Geld übrig. Damit soll nun die Außenfassade des Vereinsgebäudes einen neuen Putz bekommen. Der Zirkus Pepperoni hofft, dass im Juni alles fertig ist. Wenn Corona es zulässt, könnte dann auch der Trainingsbetrieb in dem Gebäude starten. Dieses wurde vor ein paar Jahren unter anderem mit Spenden der SWR-Herzenssache finanziert.